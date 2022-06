NBA Draft 2022: Ex compañeros de Iverson Molinar señalan porque debe ser elegido

Este jueves se realizará el NBA Draft 2022 con posible presencia panameña, se trata del base panameño Iverson Molinar y sus ex compañeros de Missisippi cuentan las razones por la cual debe ser elegido.

“Siempre me enorgullece que mis hermanos pequeños ingresen al draft”, dijo su ex compañero Cameron Matthews de los Mississippi State Bulldogs. “Siempre me enorgullece. Estoy muy feliz por él. Espero que reciba todo lo que se merece”.