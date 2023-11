NBA: El recién retirado Andre Iguodala es nombrado como Director Ejecutivo interino

Andre asume el cargo de Director Ejecutivo interino después de pasar más de una década de su carrera como jugador en el Comité Ejecutivo. Además de su trabajo en el Comité, Andre ha liderado múltiples proyectos comerciales exitosos en su carrera fuera de la cancha. Con esta experiencia, Iguodala está bien posicionado para tener un impacto inmediato en su función y trabajar en conjunto con los demás miembros de la CE.

"Me siento honrado de asumir este papel y servir a los jugadores, que son el corazón y el alma de la NBA", dijo Iguodala. “Se me presenta una oportunidad única de tomar todo lo que he aprendido como jugador a lo largo de mis 19 años de carrera y aplicarlo para crear una unión aún más fuerte e influyente para las generaciones actuales y futuras de jugadores. Estoy encantado de trabajar junto a nuestro Comité Ejecutivo extremadamente comprometido para guiar a la hermandad a través de su próxima etapa de avance y desarrollo”.

“Tener a un ex jugador como director ejecutivo del sindicato es una propuesta emocionante”, dijo CJ McCollum, presidente de la NBPA. "Agradecemos a Tamika por su servicio y liderazgo durante todo el proceso del CBA y estamos encantados de darle la bienvenida a Andre como director ejecutivo interino".

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que logramos juntos en la negociación colectiva y en los últimos dos años en general. Con un nuevo convenio colectivo en vigor, estoy listo para dejar este puesto y buscar otras oportunidades”, dijo Tremaglio. “Agradezco a CJ, Andre, todo el Comité Ejecutivo y todos los jugadores por la oportunidad de servirles estos últimos años. Estoy seguro de que Andre prosperará en este rol y continuará empoderando a los jugadores y a este sindicato para que alcancen su máximo potencial”.

Acerca de la NBPA

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto es el sindicato de jugadores de baloncesto profesionales actuales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA). Establecida en 1954, la misión de la NBPA es proteger y apoyar los derechos y talentos de nuestros jugadores, magnificar el poder de su voluntad colectiva y amplificar sus voces como líderes que trascenderán el deporte y la sociedad a nivel mundial.

FUENTE: NBA