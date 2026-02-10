NBA: Enfrentamiento entre Pistons y Hornets termina con 4 expulsados

Una pelea entre los Detroit Pistons y los Hornets de Charlotte en el tercer cuarto del partido del lunes por la noche en la NBA , resultó en la expulsión de cuatro jugadores.

Moussa Diabate y Miles Bridges, de Charlotte, fueron expulsados, junto con Jalen Duren e Isaiah Stewart, de Detroit. El entrenador de los Hornets, Charles Lee, fue expulsado en el último cuarto tras ser sujetado para evitar que atacara a un árbitro mientras discutía una decisión.

Los Pistons ganaron el partido 110-104 .

Fuerte enfrentamiento en la NBA

Duren tenía el balón y se dirigía a canasta a poco más de siete minutos del final del tercer periodo cuando recibió una falta de Diabate. Duren se giró para quedar cara a cara con Diabate y ambos parecieron chocar. Duren entonces golpeó a Diabate en la cara con la mano derecha abierta, iniciando una confrontación que duró más de 30 segundos y que finalmente terminó con una breve presencia policial en la cancha.

Mientras el alero de los Pistons, Tobias Harris, retenía a Diabate, este le lanzó un puñetazo a Duren. Duren se alejó y Bridges cargó contra él, lanzándole un puñetazo de zurda. Duren respondió con un puñetazo. Diabate intentó volver a atacar a Duren, pero tuvo que ser retenido.

Empujones y golpes

Stewart salió de la banca para confrontar a Bridges, quien respondió con un puñetazo, y los jugadores forcejearon. En un momento dado, Stewart agarró a Bridges por la cabeza y le asestó múltiples zurdazos.

Duren lo calificó de "juego excesivamente competitivo".

“Las emociones estaban a flor de piel”, dijo Duren. “Al final, nos encantaría seguir jugando al baloncesto, pero las cosas pasan. Todos estaban jugando con todas sus fuerzas”.

Duren dijo que los equipos rivales de la NBA han estado intentando "meterse en nuestra cabeza" durante toda la temporada.

“Esta no es la primera vez que la gente ha intentado ser más agresiva con nosotros y hablarnos, sea cual sea el caso”, dijo Duren. “Pero como grupo hemos sabido manejar bien esa energía e intensidad. Al final, la tensión se desató con la competitividad de todos. Es algo que pasa”.

Duren no dijo cómo comenzó la pelea, y se refirió a la repetición del video.

Los Hornets no permitieron que Bridges y Diabate estuvieran disponibles para entrevistas después del juego.

“Parecía como si dos tipos hubieran tenido una conversación acalorada y a partir de ahí todo se fue descontrolando”, dijo Lee.

El jefe de equipo, John Goble, declaró en un informe de grupo tras el partido que los jugadores fueron expulsados porque "se involucraron en una pelea durante la jugada de balón muerto. Tras la revisión, evaluamos faltas por pelea y, por regla general, fueron expulsados del partido".

El entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff, defendió a sus jugadores después del partido.

“Nuestros chicos lidian con muchas cosas, pero no fueron ellos quienes iniciaron el juego, no fueron ellos quienes se pasaron de la raya esta noche”, dijo Bickerstaff. “Quedó claro, por la frustración, debido a lo que estaba haciendo JD (Duren), que se pasaron de la raya. Lamento que la situación se haya vuelto tan fea.

"Eso no es algo que uno quiera ver", añadió Bickerstaff, "pero si alguien te da un puñetazo, tienes la responsabilidad de protegerte. Eso fue lo que pasó esta noche. Si vuelves a ver la grabación, ellos fueron quienes iniciaron el acto de cruzar la línea y nuestro hombre tuvo que defenderse".

La tensión continuó aumentando en el Spectrum Center después de la pelea.

A mitad del cuarto cuarto , Lee fue expulsado y tuvo que ser sujetado por el guardia de los Hornets, Brandon Miller, mientras gritaba a los árbitros que no marcaran la falta después de que Grant Williams, de Charlotte, chocara con Paul Reed, de Detroit.

“Grant caminaba por la zona y apenas tocó a alguien, quien se cayó, y eso es lo que vamos a sancionar como falta”, dijo Lee. “Tienen un trabajo difícil para tomar estas decisiones, pero no creo que esa haya sido la consistencia con la que se había sancionado el resto del partido”.

En cuanto a ser expulsado, Lee dijo que tiene que tener más control de sus emociones de cara al futuro.

FUENTE: NBA