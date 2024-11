FOTO: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

NBA: Giannis Antetokounmpo y la frustración de la derrota en New York

El dos veces MVP de Kia cuestionó el esfuerzo de Milwaukee después de que perdiera 116-94 ante los New York Knicks el viernes por la noche para caer a 2-7 en la temporada.

“Veniendo a Nueva York y jugando como lo estamos haciendo, los equipos no nos darán partidos”, dijo Antetokounmpo. “Los equipos no se sentirán mal por nosotros. Tenemos que salir con la mentalidad de que tenemos que competir por cada posesión, una posesión a la vez".

Competir en los duelos de la NBA

“Tenemos que competir mejor. No competimos en absoluto”.

Los Bucks llegaron a estar 30 puntos por debajo en la tabla, lo que supuso su séptima derrota en los últimos ocho partidos. Antetokounmpo anotó 24 puntos y 12 rebotes. Damian Lillard anotó 19 puntos, pero no hubo mucha ofensiva más allá de las dos mayores estrellas del equipo.

“Si no sales a competir, no vas a ganar el partido”, dijo Antetokounmpo. “A veces compites con todas tus fuerzas y no ganas el partido. Pero al menos date una oportunidad”.

Milwaukee permitió cuatro triples en la primera mitad al jugador de 2,13 metros de los Knicks Karl-Anthony Towns, incluidas las dos primeras canastas de Nueva York del partido. Los Bucks permitieron bandejas y mates en transición: Nueva York tuvo una ventaja de 7-1 en robos y superó a Milwaukee 21-8 en transición. Los Knicks también tuvieron una ventaja de 48-41 en rebotes.

"Creo que todo el mundo está frustrado", dijo Lillard. "Cuando estás en el tipo de situación en la que estamos, perdiendo partidos y tratando de encontrarte a ti mismo, encontrar tu identidad, creo que todo el mundo está frustrado. No quieres que los chicos estén contentos aquí".

“Tenemos que entender lo que estamos haciendo y cómo se ve cuando tenemos éxito, y eso comienza con jugar duro y competir”.

Antetokounmpo estaba especialmente frustrado porque los Bucks habían jugado mejor últimamente. Los Bucks perdieron un par de partidos reñidos contra los invictos Cavaliers (incluida una derrota por dos puntos en Cleveland el lunes cuando Antetokounmpo no se vistió) y luego lograron una victoria por 23 puntos contra Utah el jueves por la noche.

Pero el viernes no hubo presentación, según la estrella de los Bucks.

“¿Competimos en el partido anterior? Sí. ¿Competimos en los dos partidos anteriores, Cavs y Cavs? Sí. ¿Competimos hoy? No”, dijo Antetokounmpo. “Jugamos muy bien anoche. Venimos a Nueva York y perdimos por (22)”.

Los Bucks cayeron a 19-26 en la temporada regular bajo el mando del entrenador Doc Rivers , pero Antetokounmpo le ofreció un voto de confianza a su atribulado entrenador.

“Doc está haciendo lo mejor que puede”, dijo Antetokounmpo. “Está tratando de descifrar la rotación… Lo felicito por eso. Al final del día, los muchachos que juegan, tenemos que salir y competir. Él no puede competir desde la banca por nosotros”.

Milwaukee ha jugado sólo tres partidos en casa en lo que va de temporada, pero siete de sus próximos ocho partidos serán en el Fiserv Forum, incluido el enfrentamiento del domingo por la tarde con los campeones de la NBA, los Boston Celtics.

“Tenemos a Boston en dos días”, dijo Antetokounmpo. “Si no competimos, vamos a perder por 30 puntos”.

FUENTE: NBA