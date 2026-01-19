NBA: Los Oklahoma City Thunder aplastaron a los Cavaliers en el Rocket Arena

Los Oklahoma City Thunder se impusieron este lunes por 104-136 a los Cleveland Cavaliers en la NBA , con 30 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, resarciéndose así de la derrota encajada hace dos días en Miami.

Los Thunder (36-8) llegaban a Cleveland tras perder en Miami, una de las pocas derrotas que han sufrido esta temporada los vigentes campeones.

Contra los Cavaliers (24-20), un equipo en ascenso tras un inicio complicado de temporada, cuajaron un partido casi perfecto.

Tras ceder las ventajas iniciales del partido a Cleveland, 'SGA' puso a los Thunder al frente de manera definitiva antes de los 2 minutos, con una canasta que situaba el marcador en 6-7.

El canadiense terminó el duelo con 30 puntos, ampliando a 114 la racha de partidos seguidos con 20 puntos o más, muy cerca de la marca histórica de 126, en manos de Wilt Chamberlain.

Chet Holmgren contribuyó con 28 puntos y 8 rebotes para Oklahoma City, Luguentz Dort 18 puntos e Isaiah Joe 16.

Los Thunder fueron ampliando poco a poco su colchón, aunque no lograron una ventaja cómoda hasta los minutos finales.

Del 96-110 a 4:54 del final, cerraron el duelo con un parcial de 8-26 que dejó un sabor de paliza en Cleveland.

Actuación discreta de Donovan Mitchell - NBA

Para los Cavaliers, Donovan Mitchell terminó con 19 puntos tras fallar casi todos sus intentos desde el perímetro (1 de 9 en triples, 11,1 %).

Con 16 puntos cada uno, Jarrett Allen, Jaylon Tyson, Evan Mobley y De'Andre Hunter. Tyson logró un doble-doble con 10 rebotes, mientras que Allen y Hunter se quedaron cerca, con nueve capturas cada uno.

Los Thunder son líderes destacados del Oeste, con siete victorias más que su inmediato perseguidor, los San Antonio Spurs (29-13); mientras que en el Este, los Cavaliers son séptimos, peleando para salir de las posiciones de 'play-in'.

FUENTE: EFE