NBA: Jimmy Butler sufre grave lesión y se perderá lo que resta de temporada

NBA: Jimmy Butler se rompe el ligamento cruzado de la rodilla derecha

Jimmy Butler , uno de los líderes de los Golden State Warriors , se perderá lo que queda de la temporada NBA tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido ganado por su equipo el lunes contra los Miami Heat (135-112).

Butler sufrió una peligrosa torsión interna de la rodilla derecha tras un choque con Davion Mitchell, de los Heat, en la pelea por un rebote en el tercer período del partido del Chase Center de San Francisco.

Se confirma lo peor: Jimmy Butler sufrió anoche una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla Se perderá lo que resta de temporada

El técnico Steve Kerr aseguró después del encuentro que existía mucha preocupación, pero no dio más detalles a la espera de la resonancia magnética.

Pasadas las 3 de la madrugada de este martes, hora del Este de Estados Unidos, la cadena ESPN adelantó que Butler sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El ex de los Miami Heat metió 17 puntos en el partido del lunes y promediaba veinte puntos por encuentro en esta temporada.

