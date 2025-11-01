NBA NBA -  1 de noviembre de 2025 - 17:49

NBA: Ja Morant es suspendido un partido por los Grizzlies

La estrella de los Grizzlies Ja Morant fue suspendida por conducta perjudicial para el equipo de la NBA tras la derrota ante los Lakers.

NBA: Ja Morant es suspendido un partido por los Grizzlies

NBA: Ja Morant es suspendido un partido por los Grizzlies

FOTO: NBA

Los Memphis Grizzlies han suspendido a su base estrella, Ja Morant, por un partido por conducta perjudicial para el equipo, según un comunicado emitido por el equipo de la NBA el sábado por la tarde.

Según Shams Charania de ESPN , el problema se originó a raíz de los comentarios que Morant hizo tras la derrota de Memphis por 117-112 ante Los Angeles Lakers el viernes por la noche . Se perderá el partido del domingo contra los Toronto Raptors.

Grizzlies en la actual temporada de NBA

Memphis se mantiene con marca de 3-3 y en su última salida a la duela cayeron ante Lakers en la NBA Cup, con un Ja Morant que anotó 8 puntos, 7 asistencias y 1 rebote.

Anteriormente le habían ganado a los Suns por 114-113, con su estrella Morant anotando 28 puntos.

FUENTE: NBA

En esta nota:
Seguir leyendo

NBA: Mavericks pierden a Anthony Davis para duelo ante Pistons

NBA: Donovan Mitchell es baja por molestias en el tendón de la corva izquierda

NBA Cup: Luka Doncic y una brillante noche con Lakers

Recomendadas

Últimas noticias