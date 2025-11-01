NBA: Ja Morant es suspendido un partido por los Grizzlies

Los Memphis Grizzlies han suspendido a su base estrella, Ja Morant, por un partido por conducta perjudicial para el equipo, según un comunicado emitido por el equipo de la NBA el sábado por la tarde.
Grizzlies en la actual temporada de NBA
Memphis se mantiene con marca de 3-3 y en su última salida a la duela cayeron ante Lakers en la NBA Cup, con un Ja Morant que anotó 8 puntos, 7 asistencias y 1 rebote.
Anteriormente le habían ganado a los Suns por 114-113, con su estrella Morant anotando 28 puntos.
FUENTE: NBA