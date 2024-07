NBA: Joe Bryant, padre de Kobe Bryant muere a los 69 años de edad

“Nos entristece anunciar el fallecimiento del gran jugador de baloncesto de La Salle, Joe Bryant”, dijo la escuela en un comunicado de prensa. “Joe jugó para los Explorers de 1973 a 1975 y fue miembro de nuestro equipo de entrenadores de 1993 a 1996. Era un miembro querido de la familia Explorer y lo extrañaremos profundamente”.

Joe Bryant fue elegido en el puesto número 14 del draft de 1975 por Golden State y los Warriors acabaron vendiendo sus derechos a Filadelfia antes del inicio de su temporada de novato. Jugó cuatro años con los 76ers, tres con los San Diego Clippers y uno con los Houston Rockets, promediando 8,7 puntos en 606 partidos.

Carrera internacional después de NBA

A partir de ahí, se embarcó en una carrera internacional, con paradas en Francia e Italia. Los años en Italia formaron a Kobe Bryant; fue allí donde comenzó a desarrollar un verdadero amor por el baloncesto, además de aprender a hablar italiano con fluidez. La familia se mudó de nuevo a la zona de Filadelfia cuando Kobe Bryant tenía 13 años. Se convirtió en una estrella de la escuela secundaria y fue seleccionado en el draft cuatro años después.

“Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de Joe 'Jellybean' Bryant y me uno a la comunidad del baloncesto en el duelo por una verdadera leyenda del baloncesto de Filadelfia”, dijo el vicepresidente de los Detroit Pistons, Arn Tellem, ex agente de Kobe Bryant. “Nuestra amistad me abrió la puerta para representar a Kobe cuando ingresó a la NBA, un recuerdo que siempre atesoraré. Joe era un esposo, padre y abuelo devoto, cuya calidez conmovía a todos los que conocía”.