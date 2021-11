NBA: Klay Thompson progresa a entrenamientos de 5 contra 5

Golden State se encuentra en medio de un viaje por carretera de cuatro juegos y tiene un juego el jueves contra Cleveland y el viernes contra Detroit ( 7 ET, NBA League Pass ) antes de regresar a casa para tres juegos a partir de noviembre. 21-26. Thompson no ha acompañado a los Warriors en esta caminata, pero ha comenzado a trabajar 5 contra 5 como parte de su recuperación.

"Jugó 5 contra 5 y luego creo que jugará 5 contra 5 [el miércoles]", dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, después de la victoria del martes por 117-99 . “James Wiseman no jugó. Todavía no ha sido autorizado para 5 contra 5, pero Klay lo hizo, y obtuve buenos informes y debe seguir adelante. Una ausencia de dos años requiere mucho trabajo. No solo una rehabilitación, sino la resistencia, la fuerza, por lo que es genial que esté jugando 5 contra 5, pero eso no significa que estará listo para pisar un piso de la NBA la próxima semana o algo así, pero está progresando muy bien. . "

Klay Thompson no jugó en absoluto durante la temporada acortada por el coronavirus en 2019-20 mientras trabajaba de regreso de la cirugía por un desgarro del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Sufrió esa lesión en el decisivo Juego 6 de las Finales de la NBA de 2019 contra los Toronto Raptors. Se sometió a una cirugía para reparar su desgarro de Aquiles a fines de noviembre de 2020 después de sufrir la lesión mientras hacía ejercicio en el área de Los Ángeles el 18 de noviembre.

Elegido cinco veces All-Star y dos veces All-NBA, Thompson tiene promedios de carrera de 19.5 puntos, 3.5 rebotes y 2.3 asistencias por juego. Es uno de los mejores tiradores de triples del juego cuando está sano, disparando un 41,3% en triples en su carrera y ha hecho 230 o más triples en una temporada cuatro veces en su carrera.

FUENTE: NBA