NBA: Lakers de LeBron James vencieron a los Pelicans

All five starters with 20+ points @Dloading: 30 pts (6/13 3P)

Austin Reaves: 27 pts (10/15 FG)@KingJames: 21 pts, 14 ast@rui_8mura: 21 pts (9/13 FG)@AntDavis23: 20 pts, 6 reb, 6 ast pic.twitter.com/kTD5HVFBpf