NBA: Lakers retirarán dorsal de LeBron James después de su retirada 

Ha sido por tanto objeto de muchas tertulias si su camiseta será retirada por Los Angeles Lakers una vez que acabe su carrera, un dilema al que sin embargo Jeanie Buss parece haber puesto fin.

Jeanie Buss, la propietaria de los Lakers, confirmó que la franquicia Angelina retirará la camiseta de LeBron una vez que ingrese en el Salón de la Fama pic.twitter.com/9hnXQJmiYs — LeBron en Español (@LeBronEnEspanol) July 28, 2023

La propietaria de la franquicia fue preguntada al respecto en unas declaraciones para Mark Medina, periodista de Sportskeeda, y su respuesta al respecto no pudo ser más clara.

"El requisito para que a un jugador se le retire su dorsal en los Lakers es que sea introducido en el Salón de la Fama", afirmó. "Y personalmente no tengo ninguna duda de que ese será el caso de LeBron. Cuando ocurra, retiraremos su camiseta, no tengo ninguna duda sobre ello".

Cierto es que, si el requisito es ese, el dorsal de James estará colgado del pabellón más pronto que tarde. LeBron será introducido en el Salón de la Fama tan pronto como sea posible gracias a su dilatada y exitosa trayectoria, y, atendiendo a Buss, será recompensado por ello. No obstante, dado que ha jugado con dos números, está por ver cuál será el que cuelgue para la posteridad: "Ese es un tema para otro momento", sentenció Jeanie.

Buss valoró por último la posibilidad de que el alero juegue su último partido como profesional como miembro del equipo, algo que cree que sería muy simbólico pero que, en última instancia no modificaría su impacto histórico: "Significaría mucho, pero no cambiaría lo que ha hecho por la franquicia. Por ejemplo, Shaquille O’Neal ha sido importantísimo en la historia de los Lakers pero no estaba en los Lakers cuando se retiró, lo cual no le resta peso en la historia de la franquicia. Cuando se retiró de la NBA, retiramos su camiseta".

FUENTE: NBAMANIACS