NBA: Lenny Wilkens, figura emblemática del baloncesto de Seattle fallece a los 88 años

Lenny Wilkens, tres veces miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, donde fue homenajeado como jugador y entrenador en la NBA , falleció, según informó su familia el domingo. Tenía 88 años.

La familia dijo que Wilkens estaba rodeado de sus seres queridos cuando falleció y no reveló de inmediato la causa de la muerte.

Wilkens fue uno de los mejores bases de su época, quien posteriormente trasladó su estilo tranquilo y astuto a la banca, primero como jugador-entrenador y luego evolucionando hasta convertirse en uno de los grandes entrenadores del deporte .

Ex figura de la NBA

Dirigió 2487 partidos en la NBA, un récord que aún se mantiene. Ingresó al Salón de la Fama como jugador, entrenador y nuevamente como parte del equipo olímpico estadounidense de 1992, donde fue asistente. Wilkens también dirigió a los estadounidenses a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Wilkens fue nueve veces All-Star como jugador, el primero en alcanzar las 1000 victorias como entrenador de la NBA y el segundo en ser incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto como jugador y entrenador. Llevó a los Seattle SuperSonics al título de la NBA en 1979 y se convirtió en un ícono de la ciudad durante el resto de su vida, siendo considerado una especie de padrino del baloncesto en Seattle, ciudad que perdió a los Sonics ante Oklahoma City en 2008 y desde entonces ha intentado recuperar un equipo.

FUENTE: NBA