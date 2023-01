NBA: Los Warriors celebraron en la Casa Blanca junto a Joe Biden

Biden planea visitar el estado el jueves y ha aprobado la asistencia por desastre para el estado.

Los Warriors han ganado cuatro campeonatos en ocho años, pero no visitaron la Casa Blanca mientras Donald Trump era presidente. Hizo un espectáculo de no invitarlos públicamente después de que Stephen Curry, la estrella del equipo, dijera que no estaba interesado en ir.

“Los Golden State Warriors siempre son bienvenidos en esta Casa Blanca”, dijo Biden. También honró a Curry como “uno de los grandes deportistas de nuestro tiempo”.

Dijo que los Warriors “reflejan a Estados Unidos” con su estilo de juego, mostrando “movimiento constante, con libertad individual y personalidad que se une como un solo equipo, un equipo que juega con alegría, con el impulso de dar lo mejor de sí”.

Los Warriors vencieron a los Boston Celtics en una serie de campeonato de seis juegos el año pasado, una victoria que se produjo después de un período difícil para el equipo.

La vicepresidenta Kamala Harris, nativa de California y fanática de los Warriors desde hace mucho tiempo, habló primero en la ceremonia del martes.

“Como una hija muy orgullosa de Oakland, California, me da un inmenso orgullo personal como vicepresidenta de los Estados Unidos decir, Dub Nation está en la casa”, dijo.

Harris dijo que tiene una camiseta personalizada de los Warriors que guarda junto a su caminadora en casa, y la llamó “un símbolo de valor, determinación y trabajo en equipo”.

Junto con Biden, Harris recibió una nueva camiseta de Curry el martes. Tenía el número 1, para el fanático número 1, comentó, y Biden obtuvo uno con 46, ya que es el presidente número 46.

