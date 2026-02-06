NBA: Luka Doncic se someterá a resonancia tras molestias en el tendón de la corva izquierdo

El líder anotador de la NBA , Luka Doncic, se someterá a un examen de resonancia magnética el viernes después de abandonar el partido de Los Ángeles Lakers contra Filadelfia por una lesión en la pierna izquierda.

Doncic se marchó cojeando al vestuario a 3:03 del final de la primera mitad el jueves por la noche, tras haber sentido aparentemente dolor en el tendón de la corva en el otro extremo de la cancha momentos antes. No regresó a la cancha al comenzar la segunda mitad, y los Lakers anunciaron que Doncic no jugaría por esa noche debido a molestias en la pierna izquierda.

"No se sentía lo suficientemente bien como para volver al partido", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. "El personal médico tampoco, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión. Solo una molestia en el tendón de la corva".

El esloveno comenzó la noche liderando la NBA con 33,4 puntos por partido en su primera temporada completa con los Lakers, a pesar de perderse ocho partidos por diversas lesiones en la pierna. La superestrella eslovena es segunda en la liga con 8,7 asistencias y también ha capturado 7,9 rebotes por partido.

Anotó 10 puntos, capturó cuatro rebotes y perdió cinco balones durante la complicada primera mitad de los Lakers contra los Sixers, fallando sus cuatro triples. Tras ir perdiendo por 16 puntos al comienzo de la segunda mitad, Los Ángeles reaccionó de forma impresionante para lograr una victoria por 119-115, liderada por Austin Reaves, quien anotó 35 puntos en tan solo 25 minutos en su segundo partido tras una ausencia de 19 partidos por una lesión en la pantorrilla.

“Hablé un rato con (Doncic) en el descanso, le pregunté si estaba bien, y simplemente me miró”, dijo Reaves. “Espero que no sea nada grave. Lo necesitamos. Es nuestro mejor jugador y el motor de muchas de nuestras acciones. Ojalá mañana haya buenas noticias”.

Salió de partido ante Sixers

Doncic abandonó la arena cojeando ligeramente.

Se podría perdonar a los Lakers por sentirse frustrados después de otra lesión de una de sus tres estrellas.

Luka, Reaves y LeBron James jugaron juntos por apenas décima vez en los 50 partidos de Los Ángeles esta temporada antes de que Doni se lesionara contra los Sixers. Los Lakers siguen en la pelea por los playoffs de la Conferencia Oeste con un récord de 31-19, a pesar de no saber cómo lucirán con toda su fuerza durante un período prolongado.

James se perdió los primeros 14 juegos de la temporada por ciática, y Reaves recién regresó el pasado martes por la noche en la victoria de los Lakers en Brooklyn para cerrar su gira de ocho juegos.

Reaves parece estar de vuelta en su mejor forma tras su ráfaga anotadora jugando con restricción de minutos. Encestó 12 de 17 tiros de campo y cinco triples, además de seis rebotes.

“Cuando te lesionas, obviamente hay un periodo en el que no haces mucho, y luego, durante las últimas dos o tres semanas, he estado trabajando arduamente”, dijo Reaves. “He jugado muchos partidos en los que me mantengo listo. … El tiempo que jugué realmente me dio un buen impulso. No esperas estar listo de inmediato, pero creo que hicimos un buen trabajo intentando mantener mi ritmo”.

Luka Doncic fue el jugador del mes de enero de la Conferencia Oeste de la NBA después de promediar 34,0 puntos con un 50,6% de tiros de campo, 7,2 rebotes, 9,1 asistencias y 1,5 robos en una racha dominante de juego.

También fue seleccionado para su sexto Juego de Estrellas y elegido como titular para el evento anual en el Intuit Dome, en la cercana Inglewood, California, el próximo fin de semana.

