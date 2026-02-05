NBA: Los Warriors cambian a Jonathan Kuminga y Buddy Hield por Kristaps Porziņģis

Según varios informes, Golden State Warriors de la NBA está adquiriendo a Kristaps Porzingis de Atlanta y concediéndole al delantero Jonathan Kuminga su deseo de ser traspasado mientras también negocia al base Buddy Hield.

Jonathan Kuminga

Buddy Hield

Los Warriors reciben:

Kristaps Porzingis

Kuminga se perdió el partido del martes por la noche, derrota 113-94 ante los Philadelphia 76ers, debido a un hematoma en su rodilla izquierda, su quinto partido consecutivo perdido.

A mediados de enero, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, habló con Kuminga sobre su ausencia de la rotación durante más de un mes y la expectativa de un traspaso. Sin embargo, el gerente general Mike Dunleavy declaró el 20 de enero, tras la lesión de rodilla que puso fin a la temporada de Jimmy Butler, que no había indicios inmediatos de que otros equipos estuvieran interesados en Kuminga.

Kerr descartó que hubiera problemas entre él y Kuminga como razón para que el alero solicitara un intercambio después de no ser utilizado en 17 de 18 juegos, aunque ha sido catalogado como lesionado durante nueve juegos esta temporada.

Jonathan Kuminga, un joven de 23 años de la República Democrática del Congo y séptima selección general de Golden State en el Draft de 2021, apareció en 20 juegos esta temporada con 13 aperturas, promediando 12.1 puntos, 5.9 rebotes y 2.5 asistencias.

El 30 de septiembre, acordó un contrato de dos años que podría alcanzar los 46,5 millones de dólares si el equipo ejerciera su opción para la temporada 2026-27. Kuminga tenía una oferta calificada de 7,9 millones de dólares en mano desde el 29 de junio, pero también estaba considerando otras opciones y se perdió la jornada de prensa del equipo.

Porzingis , campeón de la NBA en 2024 con los Celtics, ha tenido dificultades para mantenerse sano en su primera temporada con Atlanta. Jugó por última vez el 7 de enero y tiene un 36% de acierto en triples en la temporada 2025-26.

