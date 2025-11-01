NBA: Matisse Thybulle de Trail Blazers es baja por cirugía de pulgar

El alero/escolta de los Portland Trail Blazers, Matisse Thybulle, fue operado para reparar un ligamento en su pulgar izquierdo y será reevaluado en cuatro a seis semanas, informó el equipo de NBA el viernes.

Thybulle se lesionó durante el partido del miércoles por la noche en Utah. Se agarró la mano izquierda tras un contraataque al final del primer cuarto y tuvo que abandonar el partido al comienzo del segundo.

Baja en la NBA

Los Trail Blazers informaron que una resonancia magnética realizada el jueves reveló un desgarro del ligamento colateral cubital del pulgar. La cirugía se realizó ese mismo día.

El jugador de de 28 años, comenzaba su séptima temporada en la NBA. Promedió cinco puntos y un rebote por partido.

Thybulle se perdió la mayor parte de la temporada pasada debido a lesiones de rodilla y tobillo, pero fue una fuerza defensiva en los últimos 15 partidos, con 33 robos y nueve bloqueos.

Los Trail Blazers jugaron contra los Denver Nuggets el viernes por la noche.

FUENTE: NBA