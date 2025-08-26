NBA: Max Strus será baja tras una cirugía en el pie

Se espera que el delantero de los Cleveland Cavaliers de la NBA, Max Strus, se pierda al menos el primer mes de la temporada tras ser operado el martes de su pie izquierdo fracturado.
Meses de baja en la NBA
Los Cavaliers dijeron que se espera que Strus reanude sus actividades de baloncesto en tres o cuatro meses .
Strus promedió 9,4 puntos, 4,3 rebotes y 3,2 asistencias en 50 partidos, incluyendo 37 como titular, durante la temporada regular para ayudar a los Cavs a terminar en la cima de la Conferencia Este.
FUENTE: NBA