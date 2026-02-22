NBA: OKC sin Shai ganan duelo ante Cavaliers

Los Oklahoma City Thunder, sin Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams, vencieron este domingo por 121-113 a los Cleveland Cavaliers, que estaban invictos desde la llegada de James Harden al equipo de la NBA .

Gilgeous-Alexander es baja por una distensión abdominal, mientras que Williams tiene una lesión en el isquiotibial derecho. Los Thunder tampoco pudieron contar con Alex Caruso (esguince en el tobillo izquierdo) ni Ajay Mitchell, con la misma lesión que 'SGA'.

Gran triunfo en duelo de NBA

Aún así, los Thunder se mostraron dominantes ante unos Cavaliers que venían de ganar sus últimos siete partidos, los últimos cinco con Harden en el equipo.

Oklahoma City firmó su máxima ventaja del encuentro en el primer cuarto (+23), tras un demoledor arranque de 28-5 en poco más de siete minutos. Pero no fue capaz de sostenerla; poco a poco, los Cavaliers la recortaron hasta llegar al descanso 64-55.

Con un parcial de 4-14 al inicio del segundo tiempo, culminaron la remontada con un 68-69, pero fue un espejismo para unos Cavaliers que volvieron a perder el control del partido hasta que se les escapó de las manos en el último cuarto.

Isaiah Joe fue el máximo anotador de los Thunder con 22 puntos, mientras que Cason Wallace (20 puntos y 10 asistencias) y Chet Holmgren (17 puntos y 15 rebotes) firmaron sendos dobles-dobles.

Para los Cavaliers, Harden, Donovan Mitchell y Sam Merrill terminaron con 20 puntos cada uno.

Los Thunder son líderes en el Oeste con un balance de 44-14, con tres victorias de margen sobre sus perseguidores, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Los Cavaliers (36-22), por su parte, cayeron de nuevo a la cuarta posición en el Este, superados por los New York Knicks

FUENTE: EFE