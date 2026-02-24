NBA: Jusuf Nurkić estará fuera por el resto de la temporada por cirugía en la nariz

El pívot de Utah Jazz de 31 años de edad, Jusuf Nurkic, se someterá a una cirugía de nariz esta semana y se perderá el resto de la temporada de la NBA .

El entrenador del Jazz, Will Hardy, dijo antes del partido del lunes contra Houston que Nurki necesitaba el procedimiento desde hacía tiempo.

Baja en la NBA

“Tiene una desviación grave del tabique nasal”, dijo Hardy. “Se ha golpeado la cara cuatro o cinco veces este año. Su reciente enfermedad lo ha agravado. Es algo que necesitaba solucionar desde hace tiempo, así que lo va a solucionar”.

Jusuf Nurki, de 31 años, promedió 10,9 puntos y 10,4 rebotes en 41 partidos en su primera temporada con el Jazz. Está previsto que se convierta en agente libre al final de la temporada.

"Nurki ha sido una gran parte de lo que hemos hecho este año y ayuda a nuestro equipo de muchas maneras", dijo Hardy.

La noticia fue reportada por primera vez por Chris Haynes, Senior NBA Insider para NBA on Prime y The Association en NBATV.

FUENTE: NBA