NBA: Nuggets esperan el regreso de Michael Porter Jr

Porter se torció el hombro izquierdo al final de la derrota de los Nuggets por 105-102 en el segundo partido y no estaba en la cancha cuando Denver falló triples desesperados en los últimos segundos. Se lesionó cuando Kris Dunn le cayó encima mientras ambos luchaban por un balón suelto.

Después de eso, Porter sintió un dolor considerable, hizo muecas mientras se vestía y dijo que nunca había lidiado con ese tipo de dolor.

Optimistas para la vuelta de Porter Jr en la NBA

"Soy muy optimista de que jugará el tercer partido", dijo Adelman. "No creo que Mike reciba el reconocimiento suficiente por su dureza y por lo que ha superado a lo largo de los años. Su umbral de dolor es algo que la gente no entiende y no entiende que juega con él todo el año".

Clippers y Nuggets se mantiene en un 1-1 en los playoffs de la NBA y su tercer duelo se llevará a cabo en el Intuit Dome de la ciudad de Inglewood, California.

FUENTE: NBA