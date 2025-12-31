NBA: Oklahoma City Thunder se coronaron en la NBA

Oklahoma City Thunder se coronaron por primera vez en la NBA luego de derrotar a los Indiana Pacers 103 a 91 luego de siete partidos.

Los Pacers compitieron con valentía a pesar del duro golpe que supuso la lesión de Tyrese Haliburton, quien se lastimó apenas a los siete minutos de iniciado el encuentro. Sin embargo, los Thunder, grandes favoritos y arropados por su público, terminaron por imponer su jerarquía guiados por su estrella Shai Gilgeous-Alexander, autor de 29 puntos.

“No parece real. Tantas horas, tantos momentos, tantas emociones, tantas noches de incredulidad. Es una locura”, expresó Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

La posible gravedad de la lesión de Haliburton marcó el desenlace de unas Finales impredecibles y cargadas de emociones. Los Pacers, revelación de los playoffs, habían llevado la serie al límite gracias a un triunfo heroico el jueves anterior, en un partido al que su base llegó entre algodones por molestias en el gemelo derecho.

El duelo decisivo marchaba igualado 16-16 cuando Haliburton cayó sobre la duela del Paycom Center durante una acción ofensiva sin contacto. El base abandonó la cancha entre lágrimas, dejando a su equipo sin su principal referente.

Aun así, Indiana mostró fortaleza mental y logró irse al descanso con ventaja mínima (48-47). No obstante, la ausencia de su líder terminó siendo determinante frente a la intensa presión defensiva de Oklahoma City, que provocó hasta 21 pérdidas de balón y terminó inclinando la balanza a su favor.