NBA: Pacers ganan a Knicks y se colocan a un triunfo de las Finales

FOTO: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Indiana Pacers vencieron 130-121 a los New York Knicks este martes en Indianápolis, se adelantaron 3-1 en la final del Este y quedaron a un solo triunfo de regresar a las Finales de la NBA , algo que no logran desde hace 25 años.

Además, y quizás en la estadística más importante de la noche para el escolta, no perdió la pelota una sola vez en 38 minutos de competencia.

"Traté de seguir agresivo y responder", dijo Haliburton. "Quería hacer las jugadas correctas y este es un triunfo muy importante para nosotros".

"Estoy emocionado con la posibilidad de cerrar la serie en Nueva York, debemos estar listos, tenemos que ser mejores en el quinto juego".

Los Pacers alcanzaron una ventaja de hasta 15 puntos, el cuadro neoyorquino no pudo repetir la proeza del cuarto juego en el que se recuperaron de una desventaja de 20 puntos.

El camerunés Pascal Siakam fue el principal aliado de Haliburton con 30 puntos y cinco rebotes.

Lanzó para un 52% desde la cancha conectando en 11 de sus 21 intentos para el campeón de la NBA con los Toronto Raptors en el 2019.

"Siempre trato de ser agresivo", dijo Siakam en entrevista para la cadena TNT. "No me importa si anoto puntos o no pero hoy el equipo necesitaba eso de mí".

"Estoy aquí para lo que necesiten, la identidad de este equipo siempre gira alrededor del trabajo colectivo".

Los Knicks obligados a ganar en duelo 5 de la NBA

Los Knicks tuvieron un buen inicio de partido en ataque al anotar 35 puntos, sin embargo el esfuerzo defensivo no estuvo a la altura y los Pacers registraron 43 unidades.

Las pérdidas de balón terminaron siendo un factor determinante en el partido, Indiana tuvo 11 contra 17 de Nueva York, esto derivó en 22 de puntos en transición para los locales.

"No iniciamos bien pero luchamos", dijo el entrenador, Tom Thibodeau. "Iniciamos lento el tercer cuarto y aunque luchamos para regresar, siempre nos encontramos en un hueco".

"Sabíamos que sería un partido rápido, nos hicimos daño con las pérdidas de balón, no queda más que corregir y esperar el siguiente partido", agregó.

El dominicano Karl-Anthony Towns tuvo un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes.

En la recta final del partido dejó preocupación sobre su estado físico al recibir un fuerte golpe en la rodilla izquierda, terminando el partido con molestias evidentes.

Destacado pero no fue suficiente

Jalen Brunson fue el máximo anotador de los Knicks con 31 puntos y una efectividad del 92 por ciento desde la línea de tiros libres, misma que visitó en 12 ocasiones durante todo el partido, fallando uno.

La serie continuará el jueves en el Madison Square Garden (Nueva York), en un partido en el que los Knicks están obligados a ganar para evitar la eliminación.

Un triunfo en los próximos tres partidos le dará a los Pacers su primer título de Conferencia Este desde el 2000 y su segunda participación en las finales de la NBA.