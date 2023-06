NBA: Peligra la temporada 2023-2024 de Lonzo Ball con Bulls

Los Chicago Bulls planean no tener al guardia Lonzo Ball en la alineación durante toda la temporada 2023-24 de la NBA , dijo el jueves el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Arturas Karnisovas.

“Todo va bien”, dijo Karnisovas. “Al entrar en la temporada baja, creo que nuestra expectativa es que no regrese la próxima temporada y que continúe con su recuperación".

"Si regresa, sería genial, pero solo vamos a tratar esta temporada baja y prepararnos para la temporada en la que no volverá".

Karnisovas dijo a los periodistas el jueves que los Bulls no tienen planes de prescindir de Ball, quien firmó un contrato de cuatro años y $80 millones con Chicago en 2021, antes de la temporada.

“Espero que finalmente lo veamos en una cancha de baloncesto”, dijo Karnisovas. “Pero no creo que vuelva el próximo año”.

Ball ha estado fuera de la alineación debido a una desconcertante lesión en la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera de la alineación desde enero de 2022. Tuvo un trasplante de cartílago en marzo , su tercera operación en la rodilla en poco más de un año. Karnisovas dijo que Ball dejó de usar muletas el mes pasado.

“Mi enfoque principal ha sido regresar a la cancha y llegar a un lugar donde pueda reunirme con mis compañeros de equipo”, dijo Ball en un comunicado del equipo después de su cirugía de cartílago en marzo.

“Este ha sido un proceso frustrante, pero confío en que estos próximos pasos son el mejor camino a seguir. El apoyo de mi familia, amigos, fanáticos y personal médico a lo largo de mi recuperación es lo que me hace seguir adelante. No veo la hora de volver a lo que más me gusta hacer: jugar al baloncesto”.

Ball se sometió a su cirugía inicial en enero de 2022 para someterse a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda y se esperaba que estuviera fuera de seis a ocho semanas. Luego, en septiembre de 2022 , se sometió a un desbridamiento artroscópico de la rodilla izquierda y se esperaba que se perdiera el inicio de la temporada 2022-23. A mediados de febrero de 2023, los Bulls descartaron oficialmente a Ball para la temporada.

Ball, la segunda selección general del draft en 2017, firmó con Chicago antes de la temporada 2021-22. Promedió 13.0 puntos, 5.4 rebotes y 5.1 asistencias en 35 juegos en 2020-21 antes de sufrir esta lesión en la rodilla.

