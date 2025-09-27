NBA: Scoot Henderson sufre desgarro en el tendón de la corva

El base de los Portland Trail Blazers de la NBA , Scoot Henderson, se rompió el tendón de la corva izquierdo esta semana y se perderá las actividades de baloncesto durante cuatro a ocho semanas, anunció el equipo el viernes .

El equipo dijo el viernes que Henderson se lesionó durante un entrenamiento fuera de temporada.

Baja en inicio de temporada de NBA

Los Trail Blazers comenzarán el campamento de entrenamiento la próxima semana para la próxima temporada. Incluso si pudiera regresar en cuatro semanas, Henderson probablemente se perdería los primeros partidos del equipo.

Se esperaba que Henderson asumiera un papel más importante con Portland esta temporada luego de la partida de Anfernee Simons, quien fue traspasado a los Boston Celtics en julio a cambio de Jrue Holiday.

Henderson, de 21 años, promedió 12,7 puntos, 5,1 asistencias y 3,0 rebotes en 26,7 minutos de juego. Fue la tercera selección general de los Blazers en el draft de 2023.

FUENTE: NBA