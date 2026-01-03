Oklahoma City Thunder dominó a los Warriors sin Curry

Los Oklahoma City Thunder dominaron 131-94 este viernes en su visita a unos Golden State Warriors sin Steph Curry, Jimmy Butler ni Draymond Green, en una jornada de la NBA en la que los New York Knicks se estrellaron en casa contra los Atlanta Hawks.

La canasta decisiva de Giannis Antetokounmpo para la victoria de los Milwaukee Bucks contra los Charlotte Hornets también destacó en la noche de la NBA.

Los Thunder, vigentes campeones, no dieron opción a los Warriors en el Chase Center de San Francisco, en un cruce que quedó descafeinado por las ausencias ilustres de los locales.

Shai destacó por los Oklahoma City Thunder

Curry no jugó por molestias de tobillo, Butler por un problema de salud y Green no saltó a la pista para gestionar energías, lo que abrió el camino hacia un cómodo triunfo de los Thunder.

Shai Gilgeous Alexander lució su efectividad con 30 puntos en 28 minutos (10 de 20 en tiros de campo), y Chet Holmgren aportó un doble doble de quince puntos y quince rebotes para los líderes del Oeste, que alcanzaron las 30 victorias en esta campaña, con tan solo cinco derrotas.

Con el serbio Nikola Jokic baja al menos cuatro semanas por un problema de rodilla, los Denver Nuggets cayeron 108-113 en su visita a los Cleveland Cavaliers, pese a los 34 puntos y seis triples de Jamal Murray.

Donovan Mitchell llevó de la mano a los Cavaliers con 33 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, con catorce de 24 en tiros de campo y cinco triples.