Shai Gilgeous-Alexander brilla en otra victoria con los Thunder en NBA

Los Oklahoma City Thunder se rehicieron de su derrota el pasado viernes ante los Minnesota Timberwolves derrotando este lunes por 119-103 a los Memphis Grizzlies, en una noche en la que Shai Gilgeous-Alexander alcanzó 100 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos.

Solo Wilt Chamberlain, el hombre que suele estar en la cima de la mayoría de récords imposibles de la NBA, superó esa marca, cuando firmó 126 partidos consecutivos entre 1961 y 1963.

Shai Gilgeous-Alexander demuestra

El actual MVP de la NBA lo logró además con una canasta marca de la casa, un tiro en suspensión desde el tiro libre tras un paso atrás que evitó que su defensor pudiera taponar su intento.

El escolta fue el máximo anotador de los Thunder con 31 puntos, y se quedó cerca del triple-doble al sumar 10 rebotes y 8 asistencias. Jalen Williams, con 20 anotaciones, fue la segunda arma en ataque de los campeones.

Los Celtics remontan 20 puntos en la segunda parte

Los Boston Celtics remontaron 20 puntos de desventaja en la segunda mitad contra los Indiana Pacers tras asfixiar en defensa a los actuales subcampeones de la NBA, en un partido en el que el español Hugo González acabó con 6 puntos y 11 rebotes.

El 'ex' del Real Madrid fue el jugador con más minutos en los Celtics con más de 36, incluidos los instantes finales del encuentro, en los que fue una figura clave para frenar a Paskal Siakam.

Además de una defensa prodigiosa, la victoria de los de verde no se entendería sin Jaylen Brown, que anotó 31 puntos -14 de ellos en el último cuarto-, y Derrick White, que aportó 19 puntos.