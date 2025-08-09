Joselyne Edwards logra contundente triunfo en el UFC Fight Night

La panameña Joselyne Edwards logró un categórico triunfo luego de vencer por KO/TKO a la brasileña Priscila Cachoeira en el UFC Fight Night.

A los 2:24 del primer asalto, la panameña con una combinación de izquierda y derecha, manó a la lona a su rival para luego rematar con otro golpe antes de la aparición del árbitro para detener el combate.

La "Pantera" llega a 7 victorias, 4 derrotas y en sus últimos tres combates ha logrado ganar por la vía rápida.

Reacciones de Joselyne Edwards

"Me siento muy bien, te lo dije, es mi tiempo, estoy trabajando duro, he mejorado bastante soy una peleadora muy guerrera y aquí están los resultados", dijo Edwards en el ring luego del pleito.

Sobre el KO señaló: "No fue nada sorpresa porque mi coach y yo estudiamos mucho la pelea, vimos como ella es muy aguerrida, tiene buenas manos pero su cabeza siempre está arriba, cuando cayó sabía que el referee la iba a parar pero yo quería rematar para asegurar".

La panameña pidió a la mexicana Irene Aldana para su próximo combate "Aquí estoy, quiero pelear contigo, no sé cuando vas a regresar pero cuando regreses quiero pelear contigo", apuntó. Además también dijo como una de las opciones a la brasileña Mayra Bueno Silva (quien originalmente sería su rival). "Quiero una buena oportunidad porque lo he mostrado y me he esforzado para pelear con las mejores y ahora estoy en el ranking y quiero buenas peleas", sentenció "La Pantera".