Momentos 2025: Inauguración del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño

En un acto cargado de emoción, este jueves fue inaugurado oficialmente el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, ubicado en la Calzada de Amador. La ceremonia contó con la presencia de destacadas figuras del deporte nacional y del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien encabezó el tradicional corte de cinta.

Glorias del deporte como Rod Carew, Irving Saladino, Carlos Lee, Said Gómez, Laffit Pincay Jr., Mariano Rivera, Eileen Coparropa, Roberto Durán, Rolando Frazer, Lloyd LaBeach, Julio César Dely Valdés y Felipe Baloy tendrán un espacio permanente en este recinto, concebido para preservar y exhibir los momentos más emblemáticos de los atletas panameños a lo largo de la historia.

“Este será el lugar de los deportistas que representaron con gloria al país y llevaron su nombre a lo más alto a nivel mundial. Es un merecido homenaje a quienes nos llenan de orgullo, especialmente a aquellos que ya no están, pero que dejaron todo en cada disciplina”, expresó el mandatario durante el acto inaugural.

Por su parte, Pandeportes informó que el proyecto tuvo una inversión de B/.16,075,013.93 y una ejecución de 630 días, iniciada tras la orden de proceder en el año 2023. El complejo cuenta con salas de museografía y del Salón de la Fama, restaurantes, terraza mirador, auditorio, salón de usos múltiples, vestíbulos, estacionamientos, biblioteca, tiendas, oficinas administrativas y diversas amenidades.