Qatar 2022: Griezmann y Francia, cerca de un récord de Pelé

“Pelé es una leyenda”, dijo hace poco Griezmann al referirse al mítico ex futbolista brasileño. Le costó encontrar palabras para definirlo cuando se le preguntó al respecto. “Da igual lo que diga, no estará a la altura de la persona y el futbolista que ha sido”. El delantero del Atlético no lo conoce personalmente ni lo vio jugar en directo, pero se ha visto sus vídeos en internet: “Era excepcional”.