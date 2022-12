Cristiano Ronaldo confirma que el sueño terminó

Cristiano Ronaldo se fue devastado en medio de lágrimas y dolor tras ser eliminado del Mundial de Qatar 2022 en cuartos de final con Portugal y no dio declaraciones en ningún sitio.

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño. Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 apariciones que anoté en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Déjalo todo en el campo”, expresó Cristiano Ronaldo en Instagram.

Cristiano Ronaldo que fue producto de ataques de personas mal intencionados que informaban situaciones comprometedoras y algunas falsas de la realidad con la selección de Portugal, dejó claro que siempre luchó por su país y que nunca renunció a ello.

“Nunca volví mi cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño, tristemente ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar al calor. Sólo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni por un momento. Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas y a mi país. No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue lindo mientras duró... Ahora, se espera que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada un saque sus propias conclusiones”, concluyó Cristiano