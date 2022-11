Qatar 2022: FIFA repartirá buco dinero en el Mundial

Esto se traduce en 440 millones de dólares serán para repartir en cada una de las fases del certamen: ronda de grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuarto lugares, y la final de la Copa del Mundo.

https://twitter.com/roadto2022es/status/1593189733882286081



— Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 17, 2022

Así se repartirán los premios

El organismo informó que "todas las selecciones recibirán US$ 1,5 millones antes de la competición para cubrir gastos derivados de los preparativos".

Asimismo, se dieron a conocer las cifras desglosadas por fase:

Las selecciones que se queden en la fase de grupo se llevan US$ 9 millones

Las que se queden en octavos de final, US$ 13 millones

Las que se queden en cuartos de final, US$ 17 millones

El cuarto lugar del Mundial se lleva US$ 25 millones

El tercer lugar, US$ 27 millones

El subcampeón tendrá una suma de US$ 30 millones

Y el campeón de Qatar 2022 ganará US$ 42 millones.

Por tanto, el solo participar en la Copa del Mundo de este año le asegurará a las selecciones US$ 1,5 millones y US$ 9 millones si se quedan en fase de grupos; es decir, cada equipo tendrá al menos US$ 10,5 millones por jugar en Qatar 2022.