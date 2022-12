Qatar 2022: "No sé si le van a dar la copa a Argentina, dijo Bruno Fernandes

Qatar 2022: "No sé si le van a dar la copa a Argentina, Bruno Fernandes

El portugués Bruno Fernandes se mostró muy molesto después del partido ante Marruecos por ciertas polémicas arbitrales y porque el árbitro Facundo Tello era argentino. #MundialRPC #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UPbRhhcg5p — Deportes RPC (@deportes_rpc) December 10, 2022

"Ahora hay que reflexionar, cada uno, sobre lo que fue el Mundial, ir a casa, estar con las familias, pues estuvimos lejos mucho tiempo, incluso es importante para recuperarnos mentalmente. Esta selección regresará y dará una gran respuesta", dijo el volante del Manchester United (ENG).

Fernandes, de 28 años, afirmó que las suplencias de Cristiano Ronaldo ante Suiza (6-1) en octavos y contra Marruecos no tuvieron nada que ver con que hayan quedado por fuera de la Copa del Mundo.

"No fue por nada de eso que la selección no llegó más lejos. Simplemente no pudimos vencer a Marruecos", agregó.

FUENTE: AFP