Copa Latina 2025: Gonzalo García habla de la ausencia de algunos jugadores panameños

La Selección de Baloncesto de Panamá cayó ante Uruguay en la semifinales de la Copa Latina 2025 y disputará el partido por el tercer lugar ante Argentina en la Arena Roberto Durán.

Tras el partido, el coach Gonzalo García habló sobre las ausencias de algunas jugadores para este torneo de cara a disputar próximamente la AmeriCup 2025.

"Hay una cuestión en FIBA, que caso FIBA Europa fueron casi todos sus jugadores, en FIBA Asia, África y FIBA América no están yendo los jugadores. Argentina vino con un equipo muy bueno pero que no están todas sus figuras, el equipo más completo es Brasil sin duda. Hay razones profesionales, razones personales por la que no aceptaron venir. Yo no me puedo poner en vocero de cada uno pero evidentemente hay cuestiones para que no vengan, no pueden poner en riesgo sus contratos. Son excepciones entendibles; me hubiese gustado tener al equipo que terminó ante Brasil en la última ventana y reforzarlo con algunos de estos muchachos, expresó el argentino.

El coach del quinteto panameño añadió: "Apelamos a un equipo de baja edad para que compita, tenga roce y si en el futuro hay bajas, hacer uso de ellos".

Partidos para hoy en la Copa Latina 2025

Panamá se medirá ante Argentina hoy a las 9:00 P.M., mientras que antes a las 6:30 Brasil enfrentará a Uruguay. Ambos encuentros serán en la Arena Roberto Durán y transmitidos por la señal de COS.