Open de Australia: Novak Djokovic elimina a Carlos Alcaraz

Por segundo año consecutivo se despide en cuartos, esta vez tras perder contra Djokovic por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4, una victoria que permite al serbio seguir aspirando a aumentar a 11 su récord de títulos en Melbourne.

A sus 37 años (38 en mayo), alcanza las semifinales en Australia por 12ª vez en su carrera, sólo superado por el suizo Roger Federer (15) y mantiene vivo su objetivo de convertirse en el primer tenista de la historia en conquistar 25 Grand Slams.

Novak Djovic a "recuperarse" antes de medirse a Zverev

En un partido de mucha intensidad y con golpes espectaculares en algunos momentos, Djokovic tiró de experiencia, sobre todo en los puntos clave de cada set, para vencer a Alcaraz, pese a quejarse en ocasiones de molestias en el muslo izquierdo y a encararse con el público, que mayoritariamente apoyaba al español.

"El médico me ha vendado y me ha dado unos analgésicos. Hicieron efecto al cabo de 20 o 30 minutos", explicó en rueda de prensa sobre su paso por los vestuarios tras el primer set.

"Voy a ser honesto: estoy preocupado", dijo, definiendo los dolores como "similares" a los que sufrió hace dos años, "una lesión en el isquiotibial", recordó.

"Honestamente, sentía que controlaba el partido, pero le he dejado volver. Es el mayor error que he cometido. En el segundo set debería haber jugado un poco mejor, presionarle un poco más en el fondo de la pista. Y no lo he hecho", reconoció Alcaraz.

Tras el encuentro, aún en la pista, Djokovic ya pensaba en su próximo rival, el alemán Alexander Zverev (N.2).

"La clave está en la recuperación. Es en todo lo que pienso ahora", dijo el serbio, reconociendo que su próximo rival "está jugando mejor que nunca".

Zverev derrotó al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6 y 6-1 en otro encuentro muy duro.

"Siendo honesto, debería haber ido dos sets a cero perdiendo", admitió el alemán al terminar el partido.

"No estaba jugando muy bien y creo que él sí. Pero de algún modo gané el primer set, de algún modo gané el segundo...", añadió.

El número dos del mundo todavía persigue su primer título de Grand Slam y su mejor resultado en Australia han sido precisamente las semifinales de 2020 y de 2024.