Williamsport 2025: Elpidio Pinto ya tiene abridor para enfrentar al Caribe

La novena de Panamá, representada por Panamá Oeste (Pequeñas Ligas de Vacamonte), buscará su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, cuando enfrenten a el Caribe (Aruba) en un duelo que generará muchas emociones.
El peloterito de 12 años es orgullo de Vacamonte y su mejor pitcheo es la recta, que camina 75 mph. Además, maneja bien el slider, curva y cambio de velocidad.
Emanuel también se acreditó la victoria en la final del Campeonato Nacional Infantil (11-12 años), donde los Vaqueros superaron a Coclé.
Los panameños vienen de vencer a Australia por pizarra de 7-2 en su primer duelo, destacando el cuadrangular de Anthoni Castillo y la buena labor monticular de Alvis Araúz.
CARIBE VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN WILLIAMSPORT 2025
- Fecha: Viernes, 15 de agosto de 2025
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Little League Volunteer Stadium
- Dónde seguir: RPC Radio y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes