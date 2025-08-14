Williamsport 2025: Elpidio Pinto ya tiene abridor para enfrentar al Caribe

La novena de Panamá, representada por Panamá Oeste (Pequeñas Ligas de Vacamonte), buscará su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, cuando enfrenten a el Caribe (Aruba) en un duelo que generará muchas emociones.

Para este choque, el mánager Elpidio Pinto le dará la pelota a Emanuel Flores para subir al montículo. Flores estuvo viendo acción hace algunas semanas en la Serie del Caribe Kids 2025, que se jugó en Venezuela.

El peloterito de 12 años es orgullo de Vacamonte y su mejor pitcheo es la recta, que camina 75 mph. Además, maneja bien el slider, curva y cambio de velocidad.

Emanuel también se acreditó la victoria en la final del Campeonato Nacional Infantil (11-12 años), donde los Vaqueros superaron a Coclé.

Los panameños vienen de vencer a Australia por pizarra de 7-2 en su primer duelo, destacando el cuadrangular de Anthoni Castillo y la buena labor monticular de Alvis Araúz.

CARIBE VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN WILLIAMSPORT 2025