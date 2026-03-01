BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá - 1 de marzo de 2026 - 00:42
Béisbol Juvenil 2026: Así fue el último out para que Panamá Oeste se coronara campeón
Abel Rodríguez cerró el partido con ponche para que Panamá Oeste conquistara el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 ante Chiriquí.
