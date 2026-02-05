Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste consigue boleto a semifinales

La novena de Panamá Oeste superó por pizarra de 8-2 a Herrera en el Juego 5 de la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 disputado en el Estadio Claudio Nieto y sella su boleto a las semifinales.
El zurdo Joshua Martínez tuvo una salida de calidad, trabajando 7.0 episodios, permitiendo 2 carreras y 10 ponches recetados desde la lomita del diamante en Monagrillo.
Michael Nieto y Mario Villalobos destacaron con el madero, pegando a la hora buena para remolcar 2 carreras cada uno, en un tercero y quinto episodio productivo.
Episodios extras y triunfo de en ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026
El desempate se vivió con emociones en el Estadio Nacional Rod Carew, con un triunfo en episodios extras de Panamá Metro por pizarra de 6-3 ante los "Potros" de Panamá Este.
Luis Rivera pegó de 5-3 y Pablo Arosemena fue oportuno con 1 imparable en 4 turnos, con 3 carreras remolcadas.
El derecho Fabian Carrera entró en labor de relevo y se apuntó la victoria para poner la serie en ventaja de los "Metrillos" con 3 triunfos y 2 derrotas, con la mira puesta en las semifinales.