Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste consigue boleto a semifinales

La novena de Panamá Oeste superó por pizarra de 8-2 a Herrera en el Juego 5 de la Ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 disputado en el Estadio Claudio Nieto y sella su boleto a las semifinales.

Los "Vaqueros" terminaron su labor con su cuarta victoria, luego de iniciar abajo en la serie, ante el rival que clasificó en la octava posición, pero que vendió cara su derrota.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El zurdo Joshua Martínez tuvo una salida de calidad, trabajando 7.0 episodios, permitiendo 2 carreras y 10 ponches recetados desde la lomita del diamante en Monagrillo.

Michael Nieto y Mario Villalobos destacaron con el madero, pegando a la hora buena para remolcar 2 carreras cada uno, en un tercero y quinto episodio productivo.

Episodios extras y triunfo de en ronda de 8 del Béisbol Juvenil 2026

El desempate se vivió con emociones en el Estadio Nacional Rod Carew, con un triunfo en episodios extras de Panamá Metro por pizarra de 6-3 ante los "Potros" de Panamá Este.

Luis Rivera pegó de 5-3 y Pablo Arosemena fue oportuno con 1 imparable en 4 turnos, con 3 carreras remolcadas.

El derecho Fabian Carrera entró en labor de relevo y se apuntó la victoria para poner la serie en ventaja de los "Metrillos" con 3 triunfos y 2 derrotas, con la mira puesta en las semifinales.