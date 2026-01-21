Champions League: Partidos para hoy miércoles 21 de enero

Repasa los partidos para hoy miércoles 21 de enero en la fecha 7 de la fase de liga en la UEFA Champions League.
- Galatasaray vs Atlético de Madrid a las 12:45 P.M.
- Qarabag vs Eintracht Frankfurt a las 12:45 P.M.
- Olympique de Marsella vs Liverpool a las 3:00 P.M.
- Newcastle vs PSV a las 3:00 P.M.
- Slavia Praga vs FC Barcelona a las 3:00 P.M.
- Juventus vs Benfica a las 3:00 P.M.
- Chelsea vs Pafos a las 3:00 P.M.
- Bayern Múnich vs Union Sanit-Gilloise a las 3:00 P.M.
- Atalanta vs Athletic Club a las 3:00 P.M.