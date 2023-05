Béisbol Mayor 2023: Un emotivo Edgar Muñoz destaca lo especial del título 9

El colonense terminó entre lágrimas después del Juego 5 en el Estadio Nacional Rod Carew.

"No ha sido fácil mi carrera y cada vez que hablo de esto me voy a quebrantar, porque he hecho muchos sacrificios en mi vida para jugar este hermoso deporte, todo lo que conozco en mi vida ha sido por el béisbol", destacó Edgar Muñoz.

"Llena de alegría a un pueblo colonense que nos vienen a visitar de lejos, con muchas dificultades, estas son las lagrimas de emoción, en 2017 campeón con mi equipo, volvemos nuevamente a ser campeón, estando aquí aportándole energía, la disciplina y el enfoque que le he podido transmitir a mi equipo, a los novatos que vienen subiendo, eso ha sido un orgullo para mí", mencionó el jardinero colonense.

"Mi madre, mi familia, mi esposa y mis hijos que me apoyan, yo juego para ellos y así es como yo voy a seguir. Yo juego béisbol como si tuviera 6 años, yo tengo hambre todavía de seguir trabajando y yo voy a jugar béisbol hasta que Dios me lo permita".

Clásico Mundial y campeonato nacional

"La disciplina yo creo que me ha llevado asta aquí, yo en mi vida reconozco que no he sido un gran pelotero, no llegué Grandes Ligas, pero yo creo que el hambre que yo he tenido y el amor que le tengo al deporte, yo entreno cuando nadie me esta viendo y yo vengo hacer las pequeñas cosas en el terreno, mi carácter, mi energía y el r4espeto que le tengo al juego me ha mantenido todavía y voy a seguir luchando, a Edgar Muñoz le faltan muchas más metas", dijo el pelotero colonense.

Muñoz finalizó destacando lo especial del título 9 conseguido por la novena de Colón dirigida por el mánager Hipólito Ortiz.