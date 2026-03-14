Béisbol Mayor 2026: Chiriquí le agua la fiesta a Colón en maratónico partido

En un partido que duró 4 horas y 56 minutos, Chiriquí superó 5-4 a Colón en el renovado Estadio Roberto Mariano Bula en el inicio del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 .

Colón tomó ventaja temprano en el partido cuando en la primera entrada Édgar Muñoz conectó un doble y Omar Ortega desde primera aprovechó un error para anotar. Luego Jesús López sumó otro doblete para remolcar a Muñoz.

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Los chiricanos descontaron en la segunda entrada con Ariel Serrano que conectó hit para impulsar a Jhonny Santos, quien estaba en segunda base. Pero en la cuarta entrada el encuentro se emparejó cuando Jhonny Santos pegó doblete remolcador para la anotación de Carlos Xavier Quiroz.

Luego de nueve entradas, el partido se fue a episodios extras. En la décima entrada Patiño tocó la pelota y Serrano aprovechó un mal tiro para anotar. Pero en la parte baja de esa misma entrada, Luis Escobar realizó un mal tiro a segunda base y López anotó.

En la siguiente entrada un lanzamiento descontrolado de Jorge Guerra permitió que Eric Barría anotara. Nuevamente en la parte baja Colón igualó con elevado de sacrificio de Omar Ortega.

En la décima segunda entrada Jorge Rodríguez pegó hit al jardín izquierdo para traer la quinta en los pies de Montenegro.

El out del triunfo de Chiriquí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2032715243894563208?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EL GANA'O BRAVO GANÓ! Gran jugada en el campo corto de Jorge Rodríguez para hacer el último out en la décima segunda entrada y Chiriquí le ganó a Colón 5-4.El partido duró 4 horas y 56 minutos.#BeisRPC pic.twitter.com/KVyOkSgorW — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 14, 2026

"Indios" blanquean a "Potros"

Veraguas superó 8-0 a Panamá Este con un ataque de 16 imparables y un dominio desde la lomita por parte de Israel Mendoza que lanzó 7 entradas en blanco, permitió 4 hits, 2 bases por bolas y recetó 7 ponches. Al relevo para cerrar el partido se encargó Josmar González que tiró las últimas 2 entradas sin permitir nada. El partido lo perdió Brian Gavidia que permitió las tres primeras anotaciones.

A la ofensiva veragüense destacaron José Mordock que se fue de 5-4 con 2 anotadas, 2 remolcadas, Miguel Atencio de 5-4 con 3 anotadas y 1 producida, Erick Mordock de 5-3 y Adolfo Reina que despachó el primer HR de la campaña.

Paliza en Metetí

Darién noqueó 10-0 a Chiriquí Occidente con una ofensiva que despachó 17 hits y una brillante labor de Luis Ramos que trabajó los 7 episodios que se jugaron.

El zurdo trabajó la ruta completa, permitió 4 hits, una base por bolas y recetó 7 ponches. La derrota la cargó Víctor Acosta que permitió en 1.2 un total de 5 carreras.

A la ofensiva por los ganadores destacaron Isaías Velásquez que se fue de 5-2 con 3 remolcadas y 1 anotada, Carlos Mosquera que se fue de 4-2, incluyendo HR y 3 impulsadas, Moisés Varela de 4-3 con 2 producidas y una anotada.

Oeste sin piedad ante Herrera

En otra de los partidos por alto carreraje, Panamá Oeste dio cuenta de Herrera por 13-3. A la ofensiva de 13 hits por los "Vaqueros" destacaron Gerald Chin que se fue de 4-2 con 3 anotadas y 1 producida, Johan Camargo de 4-2 con 3 remolcadas, Benjamín Bailey y Mario Sanjur de 4-1 con 2 impulsadas.

La victoria se la llevó Randy Cuesta que lanzó 5 entradas de 6 hits y 3 carreras y recetó 3 ponches.

Por los de Azuero Pedro González cargó con la derrota y a la ofensiva destacó Javier González que pegó cuadrangular de 3 carreras.

"Metrillos" ganan a "Tortugueros"

Panamá Metro ganó de local ante Bocas del Toro 9 a 3 en un duelo donde ambas novenas pegaron 11 hits.

Robert Mullen pegó HR y se fue de 2-1 con 3 impulsadas, Keith Hernández de 3-2 con 1 remolcada, Luis Rivera de 3-2 con 1 producida, Eduardo Thomas de 4-1 con 1 anotada y 2 remolcadas, destacaron por Metro.

Kevin Rodríguez se llevó el triunfo en plan de relevo luego de lanzar 2.1 de 2 hits y 2 ponches.

Apretado partido

En un duelo de pitcheo, Coclé dejó en el terreno a Los Santos 2-1 en diez entradas en un partido donde Ismael Velasco y Fidencio Flores apenas permitieron una carrera por cada novena.

Davis Romero se llevó el triunfo al lanzar las últimas 3 entradas donde no permitió nada al rival y brindó 4 ponches.

Abel De León como emergente se fue de 1-1 con una remolcada, la otra producida fue para Roderick Lezcano.