LPF: CAI y CD Universitario se preparan para definir el posible último boleto a la Playoffs

Un electrizante partido de LPF entre el CAI vs CD Universitario se llevará a cabo este domingo 26 de abril y el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez será el escenario para este partido crucial.

'Ganar o morir' los vikingos necesitan esta victoria para sellar su clasificación a la siguiente ronda y alejar su distancia de 3 puntos sobre un aguerrido CD Universitario que llega con hambre de victoria que los metería en juego por la clasificación si salen victoriosos de la Provincia de Panamá Oeste.

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¿Qué necesita CD Universitario para clasificar a la siguiente ronda?

A pesar de no llegar en buen momento tras su último encuentro, los dirigidos por Gary Stempel buscarán asaltar el 'Muquita' Sánchez el próximo fin de semana.

Los universitarios saben que necesitarían de esos valiosos tres puntos y luego definirlo todo en la última fecha.

El partido será transmitido por las pantallas de RPC el domingo 26 de abril desde las 3:45 P.M.