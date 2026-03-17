BÉISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  17 de marzo de 2026 - 07:49

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Repasa el calendario de partidos programados para este martes 16 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 16 de marzo

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy martes 16 de marzo

FOTO / FEDEBEIS

Repasa el calendario de partidos programados para este martes 16 de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Hasta el momento Panamá Metro y Veraguas lograron mantener el invicto en el torneo luego de haberse disputado las primeras tres jornadas mientras que Los Santos y Chiriquí Occidente siguen sin conocer la victoria.

Partidos para hoy martes 16 de marzo del Béisbol Mayor 2026

  • Panamá Este vs Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín a las 7:00 P.M.
  • Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Barusenses a las 7:00 P.M.
  • Colón vs Los Santos en el Estadio Roberto Hernández a las 7:00 P.M.
  • Panamá Metro vs Veraguas en el Estadio Omar Torrijos a las 7:00 P.M.
  • Darién vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto a las 7:00 P.M.
  • Coclé vs Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron a las 8:00 P.M.
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