LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  17 de marzo de 2026 - 11:23

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026

Repasa los partidos de que hay para la décima jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencia.

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026

LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026

FOTO / LPF

Repasa los partidos de que hay para la décima jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencia.

La fecha inicia este viernes 20 de marzo con el San Francisco vs Tauro FC. Luego en la jornada sabatina CAI recibe al CD Plaza Amador y el Árabe Unido se mide al CD Universitario. Para la tanda dominical Unión Coclé ante Alianza FC y el Sporting San Miguelito ante Veraguas United. Cierran la jornada el lunes 23 de marzo con el UMECIT ante Herrera FC.

Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes 20 de marzo

  • San Francisco vs Tauro FC en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.

Sábado 21 de marzo

  • CAI vs Plaza Amador vs en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
  • Deportivo Árabe Unido vs Club Deportivo Universitario en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 22 de marzo

  • Unión Coclé vs Alianza FC en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M. por RPC
  • Sporting San Miguelito vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.

Lunes 23 de marzo

  • UMECIT vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
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