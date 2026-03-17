LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026

Repasa los partidos de que hay para la décima jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los partidos interconferencia.

La fecha inicia este viernes 20 de marzo con el San Francisco vs Tauro FC. Luego en la jornada sabatina CAI recibe al CD Plaza Amador y el Árabe Unido se mide al CD Universitario. Para la tanda dominical Unión Coclé ante Alianza FC y el Sporting San Miguelito ante Veraguas United. Cierran la jornada el lunes 23 de marzo con el UMECIT ante Herrera FC.