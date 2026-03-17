LPF: Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026

Repasa los partidos de que hay para la décima jornada del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los partidos interconferencia.
Partidos para la jornada 10 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes 20 de marzo
- San Francisco vs Tauro FC en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
Sábado 21 de marzo
- CAI vs Plaza Amador vs en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
- Deportivo Árabe Unido vs Club Deportivo Universitario en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 22 de marzo
- Unión Coclé vs Alianza FC en el Estadio Virgilio Tejeira a las 4:00 P.M. por RPC
- Sporting San Miguelito vs Veraguas United en el COS Sports Plaza a las 6:15 P.M.
Lunes 23 de marzo
- UMECIT vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.