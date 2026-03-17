17 de marzo de 2026

Selección de Panamá: Convocados de Thomas Christiansen para amistosos ante Sudafrica

La Selección de Panamá y Sudáfrica jugarán dos partidos amistosos a finales de marzo de cara al Mundial 2026. Estos encuentros servirán como referencia para el estreno mundialista ante Ghana el el 17 de junio en BMO Field en Canadá.

Los partidos amistosos ante los africanos será:

  • 27 de marzo: Durban
  • 31 de marzo: Ciudad del Cabo

Luego del encuentro ante Ghana, Panamá se medirá en su segundo partido ante Croacia y cierra la ronda de grupos ante Inglaterra.

Convocados de Thomas Christiansen para los partidos entre la Selección de Panamá y Sudáfrica

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio
  • Michael Amir Murillo
  • César Blackman
  • Jorge Gutiérrez
  • Martín Krug
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • Eric Davis
  • Jiovany Ramos
  • Roderick Miller
  • Aníbal Godoy
  • Adalberto Carrasquilla
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Ismael Díaz
  • Kadir Barría
  • José Fajardo
  • Cecilio Waterman
