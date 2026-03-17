Selección de Panamá: Convocados de Thomas Christiansen para amistosos ante Sudafrica

La Selección de Panamá y Sudáfrica jugarán dos partidos amistosos a finales de marzo de cara al Mundial 2026. Estos encuentros servirán como referencia para el estreno mundialista ante Ghana el el 17 de junio en BMO Field en Canadá.
- 27 de marzo: Durban
- 31 de marzo: Ciudad del Cabo
Luego del encuentro ante Ghana, Panamá se medirá en su segundo partido ante Croacia y cierra la ronda de grupos ante Inglaterra.
Convocados de Thomas Christiansen para los partidos entre la Selección de Panamá y Sudáfrica
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
- Michael Amir Murillo
- César Blackman
- Jorge Gutiérrez
- Martín Krug
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Eric Davis
- Jiovany Ramos
- Roderick Miller
- Aníbal Godoy
- Adalberto Carrasquilla
- Carlos Harvey
- Cristian Martínez
- Édgar Yoel Bárcenas
- Ismael Díaz
- Kadir Barría
- José Fajardo
- Cecilio Waterman