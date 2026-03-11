Clásico Mundial 2026: FEDEBEIS emite comunicados tras participación de Panamá FOTO / FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) compartió comunicados del Presidente Jaime Robinson y del Gerente General de la novena de Panamá en el Clásico Mundial 2026, Dámaso Espino.

"Sabemos que los resultados obtenidos no fueron los que esperábamos ni los que anhelaba nuestra gran afición", dice parte del comunicado de Robinson. "Asumimos con responsabilidad los resultados obtenidos. Somos conscientes de las expectativas que siempre existen alrededor de nuestra selección nacional y entendemos el sentir de los fanáticos que, con pasión y orgullo, siguen cada paso de nuestro equipo", añadió.

