BÉISBOL Béisbol -  11 de marzo de 2026 - 08:34

Clásico Mundial 2026: FEDEBEIS emite comunicados tras participación de Panamá

FEDEBEIS compartió comunicados del Presidente Jaime Robinson y del Gerente General de la novena de Panamá en el Clásico Mundial 2026, Dámaso Espino.

FOTO / FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) compartió comunicados del Presidente Jaime Robinson y del Gerente General de la novena de Panamá en el Clásico Mundial 2026, Dámaso Espino.

"Sabemos que los resultados obtenidos no fueron los que esperábamos ni los que anhelaba nuestra gran afición", dice parte del comunicado de Robinson. "Asumimos con responsabilidad los resultados obtenidos. Somos conscientes de las expectativas que siempre existen alrededor de nuestra selección nacional y entendemos el sentir de los fanáticos que, con pasión y orgullo, siguen cada paso de nuestro equipo", añadió.

Por su parte en el comunicado de Damaso Espino señala: "El principal juez de cualquier proceso es el resultado y el nuestro quedó por debajo de los objetivos trazados. El camino al éxito no siempre es lineal, y en esta ocasión dimos un paso atrás en comparación con el Clásico anterior. Aceptamos y entendemos las críticas, y damos la cara con la misma humildad y respeto con los que enfrento mi trabajo todos los días.

Comunicados de FEDEBEIS

