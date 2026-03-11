Clásico Mundial 2026: FEDEBEIS emite comunicados tras participación de Panamá

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) compartió comunicados del Presidente Jaime Robinson y del Gerente General de la novena de Panamá en el Clásico Mundial 2026, Dámaso Espino.
Por su parte en el comunicado de Damaso Espino señala: "El principal juez de cualquier proceso es el resultado y el nuestro quedó por debajo de los objetivos trazados. El camino al éxito no siempre es lineal, y en esta ocasión dimos un paso atrás en comparación con el Clásico anterior. Aceptamos y entendemos las críticas, y damos la cara con la misma humildad y respeto con los que enfrento mi trabajo todos los días.