Condenan a involucrados en intento de homicidio a David Ortiz

De acuerdo con el reporte del periódico dominicano Diario Libre, Víctor Hugo Gómez, quien fuera señalado por el Ministerio Público como el supuesto autor intelectual del hecho contra Ortiz, quedó absuelto tras los jueces deliberar que no existen pruebas en su contra.

https://twitter.com/CDN37/status/1607779142925262848 #NoticiasAhora.- Tribunal reparte 130 años de prisión a 10 de 13 imputados en atentado contra David Ortiz.#CDN #CDN37 pic.twitter.com/VTQCiGF1G9 — CDN 37 (@CDN37) December 27, 2022

Eddy Vladimir Féliz García y Rolfi Ferreyra Cruz fueron condenados a 30 años de prisión, la mayor pena entre los acusados, siendo el primero el que trasladó a Ferreyra al lugar donde este último hizo los disparos que hirieron a Ortiz y también al comunicador dominicano Jhoel López.

También fueron condenados Alberto Rodríguez Mota (20 años), Oliver Moisés Mirabal Acosta y José Eduardo Ciprian Lebrón (10 años), Gabriel Alexander Féliz Vizcaíno (9 años), Joel Rodríguez de la Cruz (6 años y 6 meses) y a Porfirio Allende Deschamps Vásquez y Julio César de la Hoz (5 años).

De la Hoz indicó que Víctor Hugo fue la persona que le contactó para contratar personas para asesinar a Sixto David Fernández, persona con la que habrían confundido a David Ortiz y contra la que supuestamente iba dirigido el atentado en el que se vio involucrado el Salón de la Fama de Cooperstown.

En sus declaraciones De la Hoz afirmó que Hugo Gómez le ofreció $US30 mil dólares para la ejecución del macabro plan pero de acuerdo a los jueces “las pruebas arrojaron que fue (de la Hoz) quien inició toda esta trama”.

Diario Libre informó que la sentencia íntegra se leerá el 8 de febrero de 2023 a las 9 de la mañana. Junto a Víctor Hugo Gómez fueron declarados no culpables Bernardo Rodríguez Valenzuela y Carlos Rafael Álvarez.

El pasado mes de marzo se dio a conocer una investigación particular en la que de acuerdo a The Boston Globe, el ex Comisionado de la Policia de Boston, Ed Davis, y el ex agente de la CIA, Ric Prado, habría arrojado como resultado que un supuesto capo de la droga de República Dominicana llamado César Emilio Peralta (“César el Abusador”) alegadamente habría ordenado el ataque a David Ortiz.

La supuesta razón habría sido porque el expelotero “le habría faltado el respeto”, por lo que, según establece la investigación, orquestó un plan para colocar una recompensa por la vida del pelotero.