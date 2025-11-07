Mundial Sub-17 Marea Roja -  7 de noviembre de 2025 - 22:09

Mundial Sub-17: Partidos para hoy sábado 8 de noviembre con acción panameña

Repasa a continuación los partidos a disputarse este sábado 8 de noviembre en las acciones del Mundial Sub-17 masculino de la FIFA.

FOTO: FPF

Las emociones de la Copa Mundial Sub-17 siguen en marcha con choques de alto nivel en diferentes escenarios de Qatar, donde la selección de Panamá Sub-17 verá acción este sábado 8 de noviembre en la segunda jornada, cuando enfrente a Paraguay después de perder en su debut ante Irlanda (1-4).

Todos los partidos hasta la final se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha.

Partidos para hoy sábado 8 de noviembre - Mundial Sub-17

  • Grupo I: República Checa v Burkina Faso, Campo 3, 7:30 am
  • Grupo K: Uganda v Chile, Campo 8, 7:30 am Grupo L: Mali v Austria, Campo 1, 8:00 - am Grupo K: Francia v Canadá, Campo 5, 8:30 am
  • Grupo I: Estados Unidos v Tayikistán, Campo 2, 9:45 am
  • Grupo J: Paraguay v Panamá, Campo 4, 10:15 am (en vivo por RPC)
  • Grupo J: República de Irlanda v Uzbekistán, Campo 9, 10:45 am
  • Grupo L: Arabia Saudí v Nueva Zelanda, Campo 7, 10:45 am
