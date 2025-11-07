LPF: San Francisco a semis y CAI junto al CD Universitario se meten a playoffs

Después de 16 fechas muy disputadas en el Torneo Clausura 2025, la Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) TIGO ya tiene su semifinalista y dos clasificados a los playoffs .

En el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el San Francisco venció 3-0 al Veraguas United con goles de Derick Edmund, Darwin Pinzón y Alberto Ramírez.

Por su parte, el CD Universitario igualó 1-1 con el Herrera FC en la Universidad Latina de Penonomé para meterse a playoffs.

Finamente el conjunto del CAI con una anotación de Ángel Valverde y otra de Kenny Bonilla, superó al Atlético Nacional por marcador de 2-0 en un vibrante encuentro en el COS SPORTS PLAZA.

Los clasificados a playoffs y semifinales por el Oeste - LPF

Por la conferencia Oeste, el San Francisco término líder con 25 puntos y avanzó directamente a semifinales.

Mientras que CAI (23) y CD Universitario (19) irán a los playoffs.

El día 8 de noviembre, la Conferencia Este definirá sus clasificados, donde Plaza Amador ya tiene su boleto asegurado en semifinales.