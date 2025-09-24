Premundial de Béisbol U23: Prospecto Eduardo Tait jugará con Panamá

El joven prospecto Eduardo Tait jugará con la selección de béisbol de Panamá en el Campeonato Premundial de Béisbol U23 , que se celebrará en nuestro país del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre.

"Muy feliz de estar aquí con mis compañeros y a darlo todo en el terreno de juego", dijo el pelotero de 19 años.

El 30 de julio el receptor panameño pasó a los Mellizos de Minnesota en un cambio que envió al lanzador Jhoan Durán a los Phillies de Philadelphia.

"Las expectativas son altas, esperamos salir con el campeonato y cumplir con el objetivo, que es clasificar al Mundial", añadió.

Los panameños debutan el próximo 28 de septiembre ante Costa Rica, en el Estadio Mariano Rivera (7:00 p.m).

Números de Eduardo Tait en el 2025

Sumando su participación en Clase A y Clase A fuerte con los Phillies y Minnesota, el segundo mejor prospecto de los Twins bateó .253 producto de 111 imparables en 438 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 71 carreras producidas, 54 anotadas, 32 dobles, 1 triple, 36 bases por bolas y 99 ponches.