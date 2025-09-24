Premundial de Béisbol U23: Prospecto Eduardo Tait jugará con Panamá

El joven prospecto Eduardo Tait jugará con la selección de béisbol de Panamá en el Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se celebrará en nuestro país del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre.
El 30 de julio el receptor panameño pasó a los Mellizos de Minnesota en un cambio que envió al lanzador Jhoan Durán a los Phillies de Philadelphia.
"Las expectativas son altas, esperamos salir con el campeonato y cumplir con el objetivo, que es clasificar al Mundial", añadió.
Los panameños debutan el próximo 28 de septiembre ante Costa Rica, en el Estadio Mariano Rivera (7:00 p.m).
Números de Eduardo Tait en el 2025
Sumando su participación en Clase A y Clase A fuerte con los Phillies y Minnesota, el segundo mejor prospecto de los Twins bateó .253 producto de 111 imparables en 438 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 71 carreras producidas, 54 anotadas, 32 dobles, 1 triple, 36 bases por bolas y 99 ponches.