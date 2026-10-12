BEISBOL Béisbol -  12 de octubre de 2026 - 11:39

Ranking Mundial de la WBSC: ¿En qué posición está Panamá?

La novena de Panamá descendió un puesto en la actualización del ranking Mundial de la World Baseball & Softball Confederations (WBSC).

Ranking Mundial de la WBSC: ¿En qué posición está Panamá?

Ranking Mundial de la WBSC: ¿En qué posición está Panamá?

FOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la fanaticada que, tras la publicación del más reciente informe de la World Baseball & Softball Confederations ( WBSC Siglas en Inglés), la Selección Nacional de Panamá se sitúa en la novena casilla del ranking mundial con un total de 2,694 puntos.

En esta última actualización, la delegación panameña descendió un peldaño (del 8vo al 9no lugar) tras acumular 442 puntos en lo que va del año, siendo la nación con menos puntos obtenidos en el Top 12 de la World Baseball & Softball Confederations (WBSC Siglas en Inglés). No obstante, Panamá mantiene de forma sólida su presencia en la élite global del béisbol y asegura su clasificación directa al Torneo Premier 12 del 2027, certamen internacional que para su próxima edición se jugará con ampliación a 16 naciones.

Tabla de Clasificación General – Top 12 WBSC:

  1. Japón — 6,349 pts (1,493 pts sumados este año)
  2. Taiwán — 5,301 pts
  3. USA — 4,293 pts
  4. Korea — 4,253 pts
  5. Venezuela — 3,932 pts
  6. México — 3,229 pts
  7. Puerto Rico — 3,144 pts
  8. Dominicana — 2,737 pts
  9. Panamá — 2,694 pts
  10. Australia — 2,596 pts
  11. Países Bajos — 2,429 pts
  12. Cuba — 2,002 pts

FUENTE: FEDEBEIS

En esta nota:
Seguir leyendo

Pandeportes renovará el Estadio Felipe Motta

Recomendadas

Últimas noticias