Ranking Mundial de la WBSC: ¿En qué posición está Panamá?

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la fanaticada que, tras la publicación del más reciente informe de la World Baseball & Softball Confederations ( WBSC Siglas en Inglés), la Selección Nacional de Panamá se sitúa en la novena casilla del ranking mundial con un total de 2,694 puntos.

En esta última actualización, la delegación panameña descendió un peldaño (del 8vo al 9no lugar) tras acumular 442 puntos en lo que va del año, siendo la nación con menos puntos obtenidos en el Top 12 de la World Baseball & Softball Confederations (WBSC Siglas en Inglés). No obstante, Panamá mantiene de forma sólida su presencia en la élite global del béisbol y asegura su clasificación directa al Torneo Premier 12 del 2027, certamen internacional que para su próxima edición se jugará con ampliación a 16 naciones.