Ranking Mundial de la WBSC: ¿En qué posición está Panamá?

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a la fanaticada que, tras la publicación del más reciente informe de la World Baseball & Softball Confederations ( WBSC Siglas en Inglés), la Selección Nacional de Panamá se sitúa en la novena casilla del ranking mundial con un total de 2,694 puntos.
Tabla de Clasificación General – Top 12 WBSC:
- Japón — 6,349 pts (1,493 pts sumados este año)
- Taiwán — 5,301 pts
- USA — 4,293 pts
- Korea — 4,253 pts
- Venezuela — 3,932 pts
- México — 3,229 pts
- Puerto Rico — 3,144 pts
- Dominicana — 2,737 pts
- Panamá — 2,694 pts
- Australia — 2,596 pts
- Países Bajos — 2,429 pts
- Cuba — 2,002 pts
FUENTE: FEDEBEIS